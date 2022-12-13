Белый дом: Киев должен сам принимать решения о возможности ударов по Крыму

Джон Кирби рассказал, что Запад лишь помогает Киеву добиться защиты своей страны.

В американской администрации считают, что Киев должен сам принимать решения о возможности ударов по территории Крыма. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что только украинские власти способны давать поручения о том, по каким районам страны атаковать для возвращения земли и восстановления контроля над ней.

Крым - это часть Украины. Решения о том, за какие части Украины ВСУ будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары, зависит от президента Зеленского и его военачальников. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что власти США намерены продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется Украине для собственной безопасности, сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Джон Кирби пояснил, что не может указать на конкретную дату в календаре, в которую западная поддержка будет больше не нужна киевскому режиму. Он добавил, что в ближайшие недели и месяцы военная помощь для ВСУ будет необходима.

США представили в ООН данные о якобы экспорте оружия из КНДР.

Фото и видео: Белый дом