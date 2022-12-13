США представили в ООН данные о якобы экспорте оружия из КНДР

Джон Кирби рассказал о передаче спутниковых снимков и другой информации санкционному комитету ООН.

Власти США представили в санкционный комитет ООН данные о якобы экспорте оружия из КНДР в Россию. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник уточнил, что такие поставки в случае их осуществления являются прямым нарушением резолюций Совета безопасности. Ранее эксперт предоставил СМИ некие спутниковые фотографии, которые, по его словам, являются доказательствами того, что место имел факт передачи оружия от Северной Кореи представителям частной военной компании "Вагнер".

Мы предоставили информацию об этих нарушениях панели экспертов санкционного комитета по КНДР Совета Безопасности. Мы продолжим поднимать вопросы об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в декабре 2022 года джон Кирби выступил с утверждением о том, что власти КНДР передали оружие "Вагнеру" и планирует новые воорженные поставки. При этом официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил прессе, что Всемирная организация не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из Северной Кореи "Вагнеру".

Белый дом подтвердил признание "Группы Вагнера" международной преступной организацией.

Фото и видео: Белый дом