Белый дом подтвердил признание "Группы Вагнера" международной преступной организацией

Джон Кирби рассказал о новых санкциях против российской ЧВК.

Администрация США подтвердила признание "Группы Вагнера" международной преступной организацией. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник уточнил, что власти страны приняли решение по квалификации частной военной компании как серьезной транснациональной преступной организации, в связи с чем на следующей неделе Западом будут введены против данной ЧВК дополнительные санкционные меры. Специалисты продолжат следить за деятельностью "Вагнера" на Украине.

Минфин квалифицирует "Вагнер".... в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напромним, что The Reuters со ссылкой на собственные источники говорило читателям о том, что ограничительные меры американского министерства по финансам коснутся заморозки активов и запрета для американцев на ведение дел с ЧВК.

В Белом доме заявили о поддержке Байденом планов Польши и Британии передать танки Украине.

Фото и видео: Белый дом