В Белом доме заявили о поддержке Байденом планов Польши и Британии передать танки Украине

Джон Кирби оценил вопрос поставок тяжелой техники ВСУ союзниками.

В Белом доме заявили о поддержке президентом Джо Байденом планов коллег из Польши и Великобритании передать танки Украине в качестве военной помощи. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Одна из корреспонденток на мероприятии отметила, что ранее власти страны говорили о том, что не поставляют Вооруженным силам Украины все запрашиваемые виды оружия и техники. В частности, тогда речь шла о танках. Это решение чиновники связывают с необходимостью "сохранения единства НАТО" и недопущения эскалации конфликта в регионе. В СМИ поинтересовались, полагают ли США сейчас, что действия Варшавы и Лондона "будут работать против" этих целей.

Президент полностью поддерживает эти решения. Это суверенные решения, которые принимают эти страны. <...> Мы, безусловно, благодарны за всю дополнительную помощь, которая предоставляется странами. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме считают, что заявления Великобритании и Польши только "укрепляют веру в то, что международное сообщество проявляет потрясающее единение" в вопросе поддержки киевского режима.

Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества.

Фото и видео: Белый дом