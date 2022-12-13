Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества

Джон Кирби рассказал о ситуации на Донбассе.

Вашингтонская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что переход под контроль России таких городов как Соледар и Артемовск (украинское название - Бахмут) не будет иметь стратегического значения. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности от Белого дома Джон Кирби. Эксперт назвал город Соледар - небольшой деревней, находящейся на Донбассе. Спикер не смог подтвердить информацию о том, что данный населенный пункт взят сейчас под контроль ВС РФ. Он напомнил, что США не поддерживают личное присутствмие на месте боевых действий.

Мы не можем подтвердить сообщения о том, что он пал. Я видел российские заявления относительно этого. Украинцы говорят, что все иначе. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Так что я не стану прогнозировать неудачу или успех. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме пояснили, что Россия заинтересована в Соледаре из-за двух причин. Речь идет о том, что военные считают данную точку важной для стратегических планов чтобы далее взять и удержать Артемовск. Джон Кирби добавил, что в том районе находятся соляные шахты, поэтому он не исключил и экономический интерес страны в данном вопросе.

Кирби: США намерены наилучшим образом отвечать на потребности ВСУ при выделении помощи.

Фото и видео: Белый дом