Кирби: США намерены наилучшим образом отвечать на потребности ВСУ при выделении помощи

В Белом доме рассказали о военной помощи ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams в качестве военной помощи. координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности от Белого дома Джон Кирби пояснил, что Вашингтон намерен наилучшим образом поддерживать киевский режим и удовлетворять потребности Вооруженных сил Украины. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставки американских танков ВСУ. Кирби пояснил, что не намерен опережать своими ответами решения, которые принимает Пентагон и глава государства.

Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом отвечая потребностям украинцев. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что если власти США будут не в состоянии удовлетворить потребности Киева, то ради решения вопроса Вашингтон работает с международными союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Белый дом сообщил, что США и РФ продолжают вести переговоры по обмену заключенными.

Фото и видео: Белый дом