Джон Кирби рассказал о ситуации с осужденными американцами в РФ.

Белый дом сообщил, что США и РФ продолжают вести переговоры по обмену заключенными. По словам координатора американской администрации при президенте Джо Байдене по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, американская сторона добивается от Москвы скорейшего освобождения своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Соответствующей информацией чиновник из Белого дома поделился с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне. Эксперт пояснил, что продолжается общение в регулярном режиме с должностными лицами в РФ.

Мы продолжаем пытаться вернуть их домой к их семьям, где они и должны быть. Я могу заверить вас, что эти переговоры продолжаются. Мы хотим, чтобы они оба вернулись домой как можно быстрее. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CBS News