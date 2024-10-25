В США заявили, что не проводят политику смены власти в Иране

Джейк Салливан рассказал о противостоянии Вашингтона и Тегерана на Ближнем Востоке.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о том, что не проводят политику смены власти в Иране. Соответствующее заявление сделал помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник выступил на публичном мероприятии в Университете национальной обороны в Вашингтоне. Эксперт добавил, что будущее этого государства на Ближнем Востоке должно выбирать его народ. Со стороны США важно продумать стратегию таким образом, чтобы противодействовать замыслам властей в Тегеране в виду его "злонамеренной активности и поведению".

Наша позиция проста. Мы уверены, что будущее Ирана должен определять его народ. И мы считаем, что США не достигли больших результатов в том, что касается определения политики с целью смены режимов в других странах, чтобы это было нашей целью. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан добавил, что для США важно принципиально отстаивать права и ценности человека по всему миру.

Белый дом заявил, что удар по Израилю обернется для Ирана тяжкими последствиями.

Фото и видео: YouTube / Defense Now