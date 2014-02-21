Белый дом заявил, что удар по Израилю обернется для Ирана тяжкими последствиями

Джейк Салливан прокомментировал ракетный удар тегерана по объектам в Израиле.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что нынешний воздушный удар по Израилю обернется для Ирана серьезными последствиями. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что по территории еврейского государства было запущено около 200 баллистических ракет.

Военные США тесно координировались с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить Израиль от этого нападения. Эсминцы ВМС США вместе с подразделениями противовоздушной бороны Израиля с помощью противоракет сбивали подлетавшие ракеты. Джейк Салливан, помощник главы США

Эксперт добавил, что вице-президентстраны Камала Харрис и лидер Белого дома следили за нападением и за ответными действиями из Ситуационной комнаты вместе с их помощниками в сфере национальной безопасности. Джейк Салливан указал на законность постановки вопроса о том, могут ли выйти ответные действия властей США в отношении Тегерана за рамки санкционного давления.

Салливан: США не поддерживают независимость Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Defense Now