США не поддерживают независимость Тайваня

В Белом доме считают, что остаются привержены политике "одного Китая".

Вашингтон не поддерживает стремление тайваньской администрации к независимости и не планирует вступать в конфронтацию с официальным Пекином. Соответствующее заявление сделал помощник главы государства США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции с журналистами. Мероприятие состоялась по результатам официального рабочего визита в Пекин, где он пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что США не стремятся к новой холодной войне, не хотят изменить систему Китая, не намереваются укрепить свою систему альянсов для противостояния Китаю, не поддерживают независимость Тайваня и не имеют намерений вступать в конфликт с Китаем. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан указал общественности на то, что власти США не изменили свою политику "одного Китая" и не планируют использовать остров Тайвань в качестве инструмента для сдерживания Пекина. Американцы надеются продолжать поддерживать стратегические связи с КНР и найти способ для мирного сосуществования.

Салливан: Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении украинского кризиса.

Фото и видео: YouTube / The White House