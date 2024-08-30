Салливан: Китай и США не смогли достичь прогресса в обсуждении украинского кризиса

В Белом доме сообщили, что говорили в Пекине об украинском кризисе.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не смогла достичь прогресса в обсуждении регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделал помощник главы государства США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции с журналистами. Мероприятие состоялась по результатам официального рабочего визита в Пекин, где он пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что именно киевскому режиму придется делать решение о том, как именно страна хочет вести свою дипломатию и проводить мирные переговоры.

Китай открыто высказывал свое мнение, что конфликт должен быть прекращен дипломатическим путем <...> Мы не договорились ни о каком конкретном дипломатическом плане, потому что США строго придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины. Джейк Салливан, помощник главы США

Ранее иностранный чиновник также встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Всегда есть риски". Салливан оценил уровень отношений Китая и США.

Фото и видео: YouTube / The White House