  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Всегда есть риски". Салливан оценил уровень отношений Китая и США

0 0

В Белом доме охарактеризовали отношения между Вашингтоном и Пекином.

Китай и американская администрация при президенте Джо Байдене имеют возможность повысить шансы на стабильность в двусторонних отношениях, однако риски того, что что-то пойдет не так, все еще остаются. Соответствующее заявление сделал помощник главы государства США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции с журналистами. Мероприятие состоялась по результатам официального рабочего визита в Пекин. Эксперт отметил, что Китай и США могут работать сообща для того, чтобы обеспечить ответственное управление контактами. Поездка была нацелена на ту дипломатию, которую делегаты вели на протяжении последних двух лет.

И мы действительно считаем, что это дает нам возможность повысить шансы на стабильность в отношениях. Но мы также должны помнить, что всегда есть риски - риски эскалации, риски недопонимания, риски того, что что-то пойдет не так. И мы уже видели это раньше в отношениях между США и Китаем.

Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом заявил о готовности к диалогу с РФ о контроле над вооружениями.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: белый дом, джейк салливан, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии