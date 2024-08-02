Белый дом заявил о готовности к диалогу с РФ о контроле над вооружениями

Джейк Салливан указал на диалог с РФ по теме.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что власти сохраняют готовность к продолжению диалога по контролю над вооружениями с Москвой. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник добавил, что пока что нет прогресса в сфере возобноаления переговоров с российским руководством.

Мы по-прежнему готовы взаимодействовать по контролю над вооружениями, как мы делали с Советским Союзом в разгар холодной войны. Вкратце: прогресса нет. Мы пытались взаимодействовать, и я уже заявлял публично. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме уточнили, что специалисты излагали американскую точку зрения о том, что существует повестка в вопросе контроля над вооружениями, которая отвечает национальным интересам Вашингтона, его международным союзникам и глобальной стабильности.

В Белом доме заявили, что у США не было прямых контактов с Путиным по обмену.

Фото и видео: YouTube / Defense Now