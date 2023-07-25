В США заявили, что не поддерживают атаки ВСУ беспилотниками "внутри России"

Американская администрация при президенте Джо Байдене не поддерживает нанесение ударов Вооруженными силами Украины по территории России, но при этом продолжит оказывать киевскому режиму свою поддержку. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга для журналистов сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ попытку украинской стороны атаковать объекты в Москве при помощи дронов. Она напомнила, что Вашингтон не признает территорию Крыма частью РФ.
Что касается атаки беспилотников в Москве, мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России....Мы продолжим предоставлять военную помощь Украине, как мы и делаем более 15 месяцев. Таковы наши обязательства.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме полагают, что мировая пресса и дальше будет видеть то же самое со стороны президента США, а также всех международных союзников по Североатлантическому альянсу. Белый дом назвал вызывающими сожаление итоги голосования в Израиле по судебной реформе.
Фото и видео: YouTube / Fox Business
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