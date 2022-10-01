Джейк Салливан оценил угрозу ядерного конфликта с Россией.

В США заявили, что не наблюдают подготовку России к применению ядерного оружия. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности. Чиновник пояснил, что в настоящее время Белый дом обсуждает с международными союзниками и партнерами реакцию на возможные сценарии развития ситуации в мире. Корреспондент опросил оценить спикера выступление главы России Владимира Путина, в котором тот упомянул о том, что США остаются единственным государством, которое когда-либо применило ядерное оружие. Причем это было сделано дважды, что создает определенный прецедент. Джейк Салливан уверен в том, что существует аналогичная возможность и со стороны Москвы.

И мы так же четко понимаем, каковы будут последствия. Мы напрямую обсуждали это с Россией. В настоящее время мы не видим признаков неминуемого применения ядерного оружия. Мы, конечно, внимательно следим за этим. Джейк Салливан, советник президента США

Чиновник добавил, что СШа серьезно относятся к этой угрозе. Он пообещал серьезные и решительные меры по отношению к российской стороне в том случае, если Москва решится на подобное.

В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков.

Фото и видео: Белый дом