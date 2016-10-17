Джейк Салливан оценил вероятность поставок Киеву танков Abrams.

В Белом доме ответили на вопрос о возможности поставок Украине танков. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник не отверг подобных военных поставок киевскому режиму, но подчеркнул, что пока что власти белого дома не готовы объявить общественности о подобной поддержке киевского режима. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, будут ли американцы поставлять Украине танки, включая и модели Abrams.

Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков. Джейк Салливан, советник президента США

Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, технику или оружие для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил страны.

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках".

Фото и видео: Белый дом