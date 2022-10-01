Джейк Салливан не думает, что к ситуации причастная страна из НАТО.

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках". Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что администрация в Вашингтоне не склонна считать, что ответственность за диверсию на российских газопроводах в Балтийском море несет какая-либо из стран-членов НАТО. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, исключают ли в США возможную причастность государств военного альянса к диверсии.

Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна. Джейк Салливан, помощник президента США

Напомним, что теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Ведется как международное расследование, так и расследование в России.

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Фото и видео: Белый дом