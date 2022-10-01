Джейк Салливан оценил позицию Украины и Владимира Зеленского по данному вопросу.

Белый дом заявил о вере Байдена в дипломатическое урегулирование на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказал советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что власти Белого дома по-прежнему остаются привержены мирному и дипломатическому решению конфликта, основанного на принципах и Уставе ООН. По словам спикера, данная позиция синхронизирована с украинскими коллегами.

Дипломатическое решение на Украине возможно, но только на базовых принципах устава ООН, под которым все подписались... Он продолжает в это достаточно сильно верить. Джейк Салливан, помощник президента США

Советник главы США полагает, что из повседневных контактов с украинским руководством, включая украинского президента Владимира Зеленского, в Вашингтоне сложилось представление о том руководители киевского режима "придерживаются той же точки зрения". Джейк Салливан не стал комментировать вопрос СМИ о том, как Вашингтон реагирует на слова Зеленского об отказе переговоров с российской стороной до того момента, пока там не сменится глава государства.

США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России.

Фото и видео: Белый дом

