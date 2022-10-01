США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что западное давление на Москву направлено на основные экономические секторы государства.
… Снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный.
Джейк Салливан, советник президента США
Далее американский представитель из Белого дома добавил, что власти страны посылают российской стороне и остальному миру четкий сигнал о том, что те компании, лица или государства, которые останутся с Россией по вопросу украинского кризиса, будут новыми объектами для санкций со стороны США.
США считают достаточными свои силы в Европе.
Фото и видео: Белый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все