Джейк Салливан рассказал о том, какой сигнал США дают миру по украинскому кризису.

США считают санкции "критическим элементом" стратегии в отношении России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что западное давление на Москву направлено на основные экономические секторы государства.

… Снижение российской военной мощности и возможности нести угрозу Украине. Мы хотели подорвать ключевые российские сектора - технологический, промышленный и, конечно, оборонный. Джейк Салливан, советник президента США

Далее американский представитель из Белого дома добавил, что власти страны посылают российской стороне и остальному миру четкий сигнал о том, что те компании, лица или государства, которые останутся с Россией по вопросу украинского кризиса, будут новыми объектами для санкций со стороны США.

США считают достаточными свои силы в Европе.

Фото и видео: Белый дом

