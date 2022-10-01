Джейк Салливан рассказал о готовности США защищать территорию стран НАТО.

США считают достаточными свои силы в Европе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Белом доме сделал помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, что администрация располагает достаточным количеством военнослужащих в регионе для того, чтобы совместно с международными партнерами реагировать на любое возможное развитие событий.

Мы считаем, что располагаем на местах достаточными возможностями, чтобы обеспечить эффективное сдерживание, сдержать обещание о том, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО.

Фото и видео: Белый дом