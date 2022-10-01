Джейк Салливан напомнил о политике "открытых дверей" в военном альянсе.

В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО. Такие данные в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне привел советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник назвал проведение процедуры принятия нового члена в Североатлантический военный альянс (Украины) на текущий момент несвоевременным

Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время. Джейк Салливан, помощник главы США

Эксперт напомнил местным СМИ о том, что Вашингтон не отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО. Однако все решения о принятии новой страны в блок принимают все страны-участницы. Решение должно согласовываться с 30 государствами.

Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе.

Фото и видео: Белый дом