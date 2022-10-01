Белый дом: США объявят о новом пакете помощи Украине на следующей неделе

Джейк Салливан напомнил о поддержке Вашингтоном Киева.

Белый дом: США объявят о новом пакете военной помощи украинским властям на следующей неделе. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне поделился советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы ожидаем, что на следующей неделе прозвучит новое объявление касательно выделения военной помощи для Украины. Джейк Салливан, советник главы США

Согласно официальной статистике и последним данным, общий объем американской военной помощи киевскому режиму с начала президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.

В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины.

Фото и видео: Белый дом