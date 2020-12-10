В США примут меры против РФ в случае вхождения в ее состав частей Украины

Джейк Салливан рассказал о том, что США не поддерживают нарушение территориальной целостности Украины.

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением антироссийских санкций в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности.

Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Власти США считают, что речь идет о прямом нарушении украинской независимости, противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности страны. Джейк Салливан подчеркнул, что Белый дом на протяжении нескольких месяцев предупреждал о таком развитии событий. По мнению чиновника, Россия спешит осуществить свои планы из-за успехов украинской стороны на поле боя. Чиновник уверен в том, что в ходе референдумов на освобожденных из-под контроля Киева будут фиксироваться манипуляции с голосами. США уверены, что Россия планирует "аннексировать эти территории сейчас или в будущем".

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Фото и видео: Белый дом