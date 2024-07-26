Никки Хейли заявила, что решение Байдена выйти из гонки было предсказуемым

Политик напомнила о предложении по проведению когнитивных тестов для сотрудников Белого дома.

В США не удивлены, что американский действующий лидер Белого дома Джо Байден принял решение выйти из борьбы за пост главы государства. Такое мнение выразила Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постоянный американский представитель при ООН Никки Хейли в интервью для журналистов местного телеканала CNN. Она заметила, что ранее всегда выступала за проведение когнитивных тестов у чиновников. По слова политика, сейчас в Вашингтоне существует проблема, связанная с тем, что люди получают должности и "потом не хотят от них отказываться" даже в тех условиях, когда они уже не в состоянии исполнять свои рабочие обязанности.

Я не удивилась этому <...>. Я никогда не думала, что он доберется до выборов. Я всегда говорила, что голосование за Джо Байдена - это голосование за Камалу Харрис. Никки Хейли, политик США

Хейли назвала политику Трампа в отношении России жесткой.

Фото и видео: YouTube / CNN