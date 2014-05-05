Байден в спецобращении заявил, что заслуживал нового президентского срока

Глава США оценил свою работу на посту президента.

Американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления, транслировавшегося из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Известно, что лидер США начал свою речь в 20 часов вечера 24 июля по времени Восточного побережья США (в три часа утра по времени Москвы 25 июля).

За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока. Джо Байден, президент США

По словам политика от Демократической партии, для него "настало время передать эстафету молодому поколению". Джо Байден добавил, что уже определился с выбором кандидата в следующие президенты. Он призвал голосовать на ноябрьских выборах за 59-летнюю Камалу Харрис.

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Фото и видео: Белый дом