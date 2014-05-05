Глава США призвал помочь Украине.

Американский президент Джо Байден утверждает, что будет сохранять международную коалицию государств в поддержку киевского режима и для противодействия действиям Москвы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления, транслировавшегося из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Известно, что лидер США начал свою речь в 20 часов вечера 24 июля по времени Восточного побережья США (в три часа утра по времени Москвы 25 июля). Политик отметил, что власти страны будут обеспечивать единство "гордых стран" для того, чтобы российские войска не одержали победу на поле боя на украинской территории.

Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю ее более мощной и более единой, чем когда-либо в нашей истории. Я буду делать то же самое для союзников в Тихоокеанском регионе. Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден 21 июля сообщил общественности о том, что больше не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. При этом он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии в качестве кандидата на место следующего президента США.

Байден сообщил о своем решении передать эстафету новому поколению.

Фото и видео: Белый дом