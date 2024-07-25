Байден сообщил о своем решении передать эстафету новому поколению

Глава США объяснил причину отказа от предвыборной гонки.

Американский лидер Джо Байден в своем специальном обращении к населению страны объяснил свой выход из предвыборной гонки решением передать эстафету молодому поколению политиков. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления, транслировавшегося из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Известно, что лидер США начал свою речь в 20 часов вечера 24 июля по времени Восточного побережья США (в три часа утра по времени Москвы 25 июля).

Я решил, что лучше всего будет передать эстафету молодому поколению. Это лучший способ объединить нашу страну. Джо Байден, президент США

Джо Байден указал на то, что для него защита демократии важнее любой занимаемой должности. Политик добавил, что черпает силы и наслаждается работой, которую он делает на благо американского народа. Глава США объявил зрителям о том, что "священная задача совершенствования" для Вашингтона лежит не столько на плечах президента, сколько на всех американских гражданах.

Байден не ответил на вопрос о причинах выхода из президентской гонки в США.

Фото и видео: Белый дом