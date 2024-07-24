Байден не ответил на вопрос о причинах выхода из президентской гонки в США

Глава США пообщался со СМИ перед вылетом в Белый дом.

Американский президент, член Демократической партии Джо Байден не ответил на вопросы местных журналистов о причинах выхода из избирательной гонки и о том, способна ли действующий вице-президент страны, кандидат на пост главы государства на ноябрьских выборах Камала Харрис нанести поражение своему политическому оппоненту, члену республиканской партии Дональду Трампу. Пресс-пул Белого дома передает, что состоялось короткое общение с политиком на территории военной базы Довер, расположенной в штате Делавэр. Репортеры поинтересовались самочувствием главы государства, так как ранее врачи диагностировали у него COVID-19. Затем лидер США Джо Байден вылетел в Вашингтон.

Я чувствую себя хорошо. Джо Байден, президент США

Глава Белого дома впервые появился на публике после сделанного 21 июля в письменной форме объявления о своем прекращении участия в гонке за переизбрание на высший должностной пост.

В Белом доме заявили, что Байден не обращался к неврологам.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США