В Белом доме заявили, что Байден не обращался к неврологам

Американский президент Джо Байден проходил осмотр у невролога лишь трижды и в увязке с общим медицинским осмотром, а других обращений к этому специалисту со стороны политика не было. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что ранее власти США распространили подробные сведения о медосмотрах политика.
Его три раза осматривал невролог, три раза, не больше. Его три раза осматривал невролог, это было связано с медосмотром. У него было три медосмотра, во время них его осматривал специалист-невролог.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Джо Байден проходит общий медосмотр в ежегодном режиме.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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