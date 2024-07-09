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В Белом доме заявили, что Байден не обращался к неврологам

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Карин Жан-Пьер оценила заявление из газеты The New York Post.

Американский президент  Джо Байден проходил осмотр у невролога лишь трижды и в увязке с общим медицинским осмотром, а других обращений к этому специалисту со стороны политика не было. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что ранее власти США распространили  подробные сведения о медосмотрах политика.

Его три раза осматривал невролог, три раза, не больше. Его три раза осматривал невролог, это было связано с медосмотром. У него было три медосмотра, во время них его осматривал специалист-невролог.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Джо Байден проходит общий медосмотр в ежегодном режиме.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: the new york post, белый дом, джо байден, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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