Белый дом: Иран финансирует некоторые протесты в США

Джон Кирби оценил слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о протестующих в США.

Вашингтонская администрация утверждает, что власти Ирана финансируют некоторые из массовых митингов в США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти страны понимают, что Тегеран поощряет некоторые из акций протеста, организованные на территории США. Кирби указал на попытки иностранного государства вмешаться во внутренние дела его страны.

Некоторые из них. Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественным образом обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Джон Кирби пояснил, что иранское руководство пытается "посеять раздор". При этом в Белом доме признают, что большинство акций проводятся в мирном ключе и естественным образом, а их участниками являются люди, обладающие реальными обеспокоенностями.

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Фото и видео: YouTube / The White House