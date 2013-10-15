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США дали понять Мадуро, что будут следить за выборами в Венесуэле

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Джон Кирби прокомментировал выборы в Венесуэле.

А американской администрации дали понять венесуэльскому политическому лидеру Николасу Мадуро, что в Вашингтоне будут пристально наблюдать за президентскими выборами в южноамериканской стране. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что выборы должны проводиться честно и свободно, без запугиваний избирателей и без репрессий.

Причина, по которой я упомянул, заключается в том, чтобы дать понять господину Мадуро, что мы наблюдаем. Мы пристально наблюдаем. Любое политическое насилие неприемлемо.

Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Джон Кирби добавил, что независимо от того, кто победит в Венесуэле, власти США призывают местных кандидатов оставаться приверженными мирному итогу и сотрудничать на благо всех жителей своего государства. В Белом доме заметили, что надеются на то, что победитель голосования  продолжит развивать демократические институты.

США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: венесуэла, джон кирби, латинская америка, николас мадуро, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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