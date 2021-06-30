Джон Кирби прокомментировал позицию США относительно ударов по объектам в России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки Вооруженных сил Украины вглубь российской территории на фоне последних ударов Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Российское министерство по оборон уведомили о том, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на украинской земле не соответствуют действительности, так как разрушения были вызваны падением ракеты противовоздушной обороны армии киевского режима, а власти этого государства уже не впервые идут на подобные провокации.

В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television