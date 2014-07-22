В Белом доме заверили, что Байден сохраняет остроту ума

Американский президент Джо Байден готовится к пресс-конференции, которую политик проведет по результатам летнего саммита НАТО в Вашингтоне. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник заметил, что во вторник, 9 июля, ожидается выступление главы государства. Ранее лидер США проведет встречу с с новым премьером Великобритании Киром Стармером и украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Он знакомится с материалами, делает домашнюю работу, готовится… Я вижу обычный объем подготовки, который он делает перед международными мероприятиями. Он ничем не отличается от подготовки к G7 или встрече в Нормандии.
Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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