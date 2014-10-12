Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

Американский президент Джо Байден на полях летнего саммита НАТО в Вашингтоне проведет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.
В среду президент проведет в Белом доме первую двустороннюю встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби заметил, что в четверг Джо Байден проведет мероприятие с участием Владимира Зеленского, а также около двух десятков международных союзников и партнеров, которые заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с киевским режимом.
США и их союзники по НАТО намерены выступить с объявлениями об укреплении ПВО Украины.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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