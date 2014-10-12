Джон Кирби уведомил СМИ о рабочем графике президента США на саммите НАТО в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден на полях летнего саммита НАТО в Вашингтоне проведет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

В среду президент проведет в Белом доме первую двустороннюю встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби заметил, что в четверг Джо Байден проведет мероприятие с участием Владимира Зеленского, а также около двух десятков международных союзников и партнеров, которые заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с киевским режимом.

США и их союзники по НАТО намерены выступить с объявлениями об укреплении ПВО Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television