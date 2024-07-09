США и их союзники по НАТО намерены выступить с объявлениями об укреплении ПВО Украины

Джон Кирби рассказал о поддержке ВСУ странами-членами военного блока.

Американская администрация и несколько других стран-членов НАТО выступят позднее на неделе с объявлениями, касающимися укрепления систем противовоздушной обороны киевского режима. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины и помочь Украине защитить свои города и энергосистему, США и несколько наших союзников выступят с крупными объявлениями на саммите на этой неделе. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что саммит Североатлантического альянса запланирован на период с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

США не намерены добиваться увеличения военных расходов НАТО на саммите.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television