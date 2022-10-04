Карин Жан-Пьер оценила возможность сокращения добычи нефти в ОПЕК+.

В США заявили, что добиваются, чтобы предложение на мировых рынках энергетики отвечало спросу. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Информацией чиновница поделилась со СМИ на борту лидера Белого дома. Самолет вылетал из Вашингтона в Пуэрто-Рико ради изучения последствий разрушений, вызванных ураганом "Фиона". Карин Жан-Пьер подчеркнула, что отказывается комментировать планы ОПЕК+. Речь идет о слухах о том, что энергетическое объединение вскоре может сократить объемы добычи нефти.

Могу сказать следующее: наше внимание последовательно приковано к одному и тому же - к тому, чтобы делать все шаги, дабы гарантировать, что топливные поставки осуществляются в достаточных объемах, удовлетворяющих спрос со стороны растущей глобальной экономики. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудник Белого дома добавила, что Вашингтон не реагирует на сведения о якобы имеющихся у ОПЕК+ намерениях сократить объемы добычи, так как власти Сша не являются участником этой международной организации. Она добавила, что слухи о сокращении добычи нефти могут и одновременно не могут произойти.

Белый дом подтвердил выделение помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald