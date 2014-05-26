В США задержали около 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке

Среди задержанных оказались 28 несовершеннолетних.

В Соединенных Штатах, в Калифорнии, на незаконной вечеринке, анонсированной в TikTok, задержали около 150 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CBS News.

По данным СМИ, вечером 22 мая молодые люди устроили массовые беспорядки после попыток полиции разогнать толпу, так как мероприятие проводилось незаконно в течение комендантского часа. Всего на вечеринке присутствовало более 2,5 тысяч человек.

Действия сотрудников правоохранительных органов привели к тому, что против них применили пиротехнику. Также участники вечеринки стали рисовать граффити и уничтожать частную собственность.

Сообщается, что 28 из 149 задержанных являются несовершеннолетними.

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Видео: YouTube / ABC7