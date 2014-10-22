TikTok запускает интерактивный видеогид по Русскому музею

"Путешествие по Русскому музею" начнется 14 мая.

TikTok вместе с главными российскими музеями запуская масштабную кампанию. Она начнется с интерактивного проекта в Русском музее. Специальный видеогид от платформы позволит посетителям музея узнать про самые интересные произведения искусства в формате коротких роликов. Ролики снимали Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Марина Кравец, Тимур Родригез, Юлия Савичева, Зара и другие.

Проект #МузейныйТикТок продлится с мая по октябрь этого года. "Путешествие по Русскому музею" начнется 14 мая. Трансляции будут проходить 14, 17, 21 и 25 мая в 12:00.

Также пользователи TikTok смогут принять участие в хэштег-челлендже #идувмузей и получить призы. Для этого нужно записать короткое видео о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея, опубликовать его в своем аккаунте, подписаться на страницу Русского музея (@russian_museum) и отметить его в своем посте. Лучшие 10 авторов получат призы.

В начале апреля на брандмауэре дома в центре Петербурге появилась световая проекция картины Кузьмы Петрова-Водкина.

Фото: Piter.tv