На брандмауэре дома в центре Петербурге появилась световая проекция картины Кузьмы Петрова-Водкина

Изображение высокого качества предоставил Государственный Русский музей.

Вечером в понедельник, 5 апреля, на брандмауэре дома в историческом центре появилась новая световая проекция. На этот раз горожане увидели произведение известного мастера русской живописи Кузьмы Петрова-Водкина.

Идею реализовали комитет по градостроительству и архитектуре, СПб ГБУ "Ленсвет" и Государственный Русский музей (предоставили изображение необходимого качества). Отмечается, что одна из целей размещения данной проекции – познакомить людей с творчеством Кузьмы Петрова-Водкина.

Специалисты рассказали, что сначала сотрудники "Ленсвета" изучили техническую возможность подключения проектора к сетям электроснабжения уличного освещения, после этого комитет запрашивает согласие жителей зданий на размещение оборудования и инсталляции и лишь после этого устанавливают оборудование с мощными энергоэффективными и экологичными светодиодными источниками света.

Ранее мы писали, что в Московском районе появилась световая проекция.

Фото: Piter.TV