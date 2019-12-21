В Московском районе появилась световая проекция

Проекция появилась в день рождения инженера и изобретателя Федора Пироцкого.

В понедельник, 1 марта, на брандмауэре дома №91 по Московскому проспекту, который находится у трамвайного парка №1, появилась световая проекция портрета Федора Аполлоновича Пироцкого.

Организаторы перфоманса отметили, что дата и место выбраны неслучайно: 1 марта (17 февраля) 176 лет назад родился инженер и изобретатель. Именно его изобретение, первый в мире электрический трамвай, начал свое движение в Петербурге.

Кроме этого, Пироцкий известе как автор проекта электрического освещения Литейного моста, централизованного распределения электроэнергии для освещения всего Петербурга.

Сама проекция является новой технологией архитектурного освещения. Организаторы уверены, что проекция портрета удачно вписалась в ансамбль Московского проспекта, изображение в целом целостно воспринимается зрителем.

В этом году комитет по градостроительству и архитектуре и СПб ГБУ "Ленсвет" планирует оформить световыми изображениями еще 20 городских брандмауэров.

Ранее мы писали, что петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского.

Фото: Piter.TV