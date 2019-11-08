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Петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского
Сегодня, 16:05
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nadezhda_sib

Петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского

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Работа стала первой, но будет не последней.

На прошлой неделе, 23 ноября, в Петербурге появилось первое световое граффити. Его героем стал Федор Достоевский. Петербурженка поделилась фотографией того, как выглядит работа.

Портрет писателя возник на доме №5/2 по Кузнечному переулку, где расположен его музей. Проект выполнил комитет по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом".

Власти считают, что проекция может стать альтернативой для граффити, созданных при помощи красок. Мнения петербуржцев в комментариях под постом Александра Беглова разделились.

Вот каждый дом бы так украшали, ну кстати и не только портретами,неплохо бы смотрелись на фасадах и работы современных авторов.

По мне лучше нормальное граффити. Оно будет видно в любое время суток. И можно добавить индивидуальности некоторой рисунку.

Очень оригинально смотрится. Это ж какой материал для туристских маршрутов! Больше бы таких изображений в качестве новых достопримечательностей Питера.

поделились мнениями горожане. 

Также в городе работают над созданием специальных конструкций, где можно будет легально создавать граффити без согласования. 

Фото: Оксана Кольцова / VK 

Теги: световое граффити, стрит арт, федор достоевский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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