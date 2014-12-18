В США началось нашествие цикад

В последний раз насекомые выбирались на поверхность 17 лет назад.

Американцы нескольких штатов публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых изображены полчища цикад. Об этом информирует "РИА Новости".

По данным телеканала NBS News, насекомых чаще всего можно наблюдать в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Эксперты считают, что из-за благоприятной для цикад погоды их число может вырасти на большей части восточного побережья.

Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того. Джон Кули, энтомолог Университета Коннектикута

По его словам, цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет. Кули пояснил это тем, что данный вид насекомых большую часть своей жизни проводят под землей, и им необходимо раз в несколько лет подниматься на поверхность, чтобы сбросить экзоскелет.

Ранее мы сообщали, что на дезинфекцию в Ленобласти будут вылетать дроны.

Видео: Youtube/Wernick

Фото: Twitter / @SeanTheBaptiste