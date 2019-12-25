На дезинфекцию в Ленобласти будут вылетать дроны

Агрокоптеры помогут в борьбе с борщевиком и вредными насекомыми.

Парк техники Службы по борьбе с болезнями животных Всеволожского района пополнился необычной новинкой, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области. Теперь, чтобы поднять качество работ "на высоту", специалисты смогут пользоваться агрокоптером AgroFly TF6E - новой моделью российского беспилотника с герметичным корпусом, системой отслеживания рельефа, точным опрыскиванием и камерой для обзора опрыскиваемых площадей. Для обработки одного гектара агрокоптеру требуется в среднем десять минут.

Дрон предполагается использовать на широком фронте работ: в обработке территорий от насекомых, в том числе клещей и вредителей, в борьбе с сорными растениями, включая ядовитый борщевик Сосновского, для распространения в лесу вакцины от бешенства для диких животных. Согласно информации на сайте закупок, стоимость коптера составила 595000 рублей, и в 459450 рублей обошлись комплектующие к нему. Затраты планируется окупить за счет выполнения заказов на дезинфекцию и дезинсекцию. Ожидается, что до конца года в распоряжении службы окажется еще два агрокоптера.

Недавно уникальную технологию борьбы с борщевиком разработали ученые Петербургского НИИ лесного хозяйства.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области