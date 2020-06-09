Биолог объяснил, как ученым удалось натренировать пчел диагностировать COVID

У пчел очень развитое обоняние.

Ученые из Нидерландов научили пчел диагностировать COVID-19. Биолог Павел Глазков объяснил телеканалу "Санкт-Петербург", почему эксперимент оказался успешным.

По словам эксперта, у пчел феноменальное обоняние. Они могут слышать отдельные молекулы запаха с большого расстояния. Благодаря такому обонянию насекомые научились находить нектар. Также оно играет важную роль для размножения: самки выделяют ферменты во время полета, которые могут учуять самцы.

Гипотетически, ученые выявили определенный запах, который появляется у зараженных коронавирусом пациентов. У пчел же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель. сказал Павел Глазков.

Определить больного человека по запаху также научили собак.

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