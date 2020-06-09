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Биолог объяснил, как ученым удалось натренировать пчел диагностировать COVID
Сегодня, 16:50
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Биолог объяснил, как ученым удалось натренировать пчел диагностировать COVID

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У пчел очень развитое обоняние.

Ученые из Нидерландов научили пчел диагностировать COVID-19. Биолог Павел Глазков объяснил телеканалу "Санкт-Петербург", почему эксперимент оказался успешным.

По словам эксперта, у пчел феноменальное обоняние. Они могут слышать отдельные молекулы запаха с большого расстояния. Благодаря такому обонянию насекомые научились находить нектар. Также оно играет важную роль для размножения: самки выделяют ферменты во время полета, которые могут учуять самцы. 

Гипотетически, ученые выявили определенный запах, который появляется у зараженных коронавирусом пациентов. У пчел же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель.

сказал Павел Глазков. 

Определить больного человека по запаху также научили собак. 

Фото: pixabay.com

Теги: диагностика коронавируса, пчелы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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