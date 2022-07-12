  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
149
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пчёлы облепили электрощиток в Приморском районе. Их уже спасли

0 0

По всей видимости, улей пчел был переполнен, и они улетели искать новый дом.

Пчелы облепили трансформатор на углу Гаккелевской и Богатырского проспекта. Видео с перекрестка в Приморском районе накануне было опубликовано в соцсетях.

Жители уже писали на портал "Наш Санкт-Петербург" о проблеме и пока не получили ответа. "Жуткая картина. Они так и роятся около. А главное, что это около остановки", — написала Ольга.

На помощь жителям и пчелам пришел биолог и пчеловод, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", специалист сгрёб рой в специальную роевню. Он отвез пчел к себе на пасеку. Глазков рассказал, что на место приезжала аварийная бригада. Предполагалось, что придется обесточивать светофоры из-за того, что пчелы могли попасть внутрь щитка. 

Видео: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Дмитрий Сакирин

Теги: павел глазков, приморский район, пчелы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии