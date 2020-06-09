Цветы выделяют больше аромата в ответ на электрический заряд от прикосновения пчелы

Таким образом цветы пытаются привлечь больше опылителей.

Ученые из исследовательского центра Ротамстед, Бристольского и Кардиффского университетов провели исследование и пришли к выводу, что электрический заряд, которые создают пччелы, стимулирует цветы выделять больше ароматного запаха. Статья опубликована в журнале The Science of Nature.

Исследователи отмечают, что таким образом растения пытаются повысить шансы на посещение их цветка опылителями. Такие выводы ученые сделали после того, как построили арены для кормления, а затем измеряли электрический заряд. По мнению экспертов, данная особенность у растений эволюционировала, чтобы максимизировать эффективность выделяемых ими привлекательных химических веществ.

Ранее исследователи считали, что небольшой электрический заряд помогает пыльце прилипать к пчелам.

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