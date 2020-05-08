Эксперт рассказал, как избавиться от роя пчел

Пчел и ос может стать больше во второй половине лета.

Биолог Павел Глазков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что делать, если вы обнаружили к себя дома или на дачей рой пчел.

На минувшей неделе петербуржцы дважды встречали нашествие насекомых. По словам специалиста, это естественный процесс размножения, который происходит летом.

Из одной семьи может вылететь до пяти роев. В Мурино прилетел "первак" – очень крупный рой. Вес примерно 4 килограмма, а в килограмме 10 тысяч насекомых. Павел Глазков.

Пчелы могут быть опасны для человека, особенно, если у вас есть аллергия. При этом они вряд ли будут кусаться, так как брюшко насекомых забито медом, поэтому физически это неудобно.

По словам Глазкова, ко второй половине лета ситуация может обостриться. На дачах начнут созревать фрукты, которые любят пчелы.

Поздним вечером или ранним утром надеваем на себя москитную сетку, плотную куртку, перчатки, сапоги и можно самостоятельно снять. Обязательно нужно защитить лицо. Берем пакет полиэтиленовый, нож. Гнездо накрываем пакетом, резко сужаем, ножом отрезаем место крепления осиного гнезда к дереву. Ос, к сожалению, необходимо будет сжечь.

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Дмитрий Сакирин