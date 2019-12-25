Сенатор республиканской партии хочет, чтобы против РФ были введены новые санкции.

В США заблокировали кандидатуру главы ЦРУ ради санкций по "Северному потоку-2". Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал представитель республиканской партии Тед Круз. Сенатор от штата Техас заявил, что планирует заблокировать кандидатуру Уильяма Бернса, выдвинутую ранее Джо Байденом.

Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства. Тед Круз, американский сенатор

Напомним, что даже позиция единственного сенатора может значительно задержать утверждение кандидатуру на должностной пост в США. Однако блокировка не может полностью остановить процесс. В Сенате уточнили, что Бернса рекомендовал на должность в ЦРУ профильный комитет.

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