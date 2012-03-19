В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

Речь идет о черном хорьке, которого удалось клонировать благодаря замороженным генам другого зверька, который умер более тридцати лет назад.

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид животного. Об этом сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Хорька зовут Элизабет Энн. Она родилась в декабре прошлого года. Однако информация о ней появилась только сейчас. Ученым удалось создать два клона, но выжил только один. Ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive&Restore Бен Новак уточнил, что биотехнологии и геномные данные смогут помочь окружающую среду. При этом, ученые опасаются, что зверьки не будут иметь генетического разнообразия. В этой связи, хорьки будут восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.

Ученые намерены клонировать монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя. Эти животные тоже находятся на грани вымирания.

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