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В США во время тренировочного полета разбился истребитель F1

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Пилот серьезно не пострадал, на земле разрушений нет.

В США во время тренировочного полета в штате Аризона разбился истребитель F1 "Мираж". Об этом рассказали представители пресс-службы американских Военно-воздушных сил. Известно, что инцидент произошел около 11:11 утра по местному времени в 15 милях к северо-западу от базы "Люк". Воздушное судно приземлилось на ненаселенную людьми территорию. Никто не пострадал на земле. Пилот отделался легкими травмами.

Пилот сумел безопасно катапультироваться.

пресс-служба ВВС США

Напомним, что разрушенный боевой самолет принадлежит компании-подрядчику Пентагона. В настоящее время устаревшие самолеты французского производства используются американцами для того, чтобы имитировать ими цель - вероятного противника при подготовке военных летчиков.

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Фото и видео: Youtube/FOX 10 Phoenix

 

Теги: ввс сша, военные учения, крушение, тренировочный полет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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